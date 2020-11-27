Путин обсудил с Совбезом кибербезопасность и Карабах
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
«Основной темой совещания стало повышение эффективности борьбы с преступностью в сфере компьютерной безопасности», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, на совещании обсудили деятельность российских миротворцев и работу гуманитарной миссии в Карабахе.
«В этом контексте президент информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — подчеркнули в Кремле.
Помимо этого, в ходе совещания затрагивались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.