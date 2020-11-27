В Минздраве заявили об отсутствии данных о тяжелом течении COVID-19 у носителей ВИЧ
Данных о том, что ВИЧ-инфицированные люди тяжелее переносят коронавирус, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексея Мазуса.
«Нет данных, что больные ВИЧ-инфекцией болеют тяжелее, нежели люди, которые не имеют эту инфекцию», — сказал Мазус, отметив, что исключением могут быть люди с тяжелой иммуносупрессией. По его словам, также нет данных о том, что ВИЧ-инфицированные больше подвержены заражению коронавирусом.
В первые месяцы считалось, что больные с ВИЧ реже болеют коронавирусной инфекцией, так как между вирусами существует конкуренция. Этот вопрос изучался вирусологами «на самом серьезном уровне», однако это также не доказано, добавил Мазус.
Ранее он сообщал, что Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В то же время он посетовал, что выйти на уровень ниже плато не получается.