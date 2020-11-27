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В Минздраве заявили об отсутствии данных о тяжелом течении COVID-19 у носителей ВИЧ

Ведомости

Данных о том, что ВИЧ-инфицированные люди тяжелее переносят коронавирус, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексея Мазуса. 

«Нет данных, что больные ВИЧ-инфекцией болеют тяжелее, нежели люди, которые не имеют эту инфекцию», — сказал Мазус, отметив, что исключением могут быть люди с тяжелой иммуносупрессией. По его словам, также нет данных о том, что ВИЧ-инфицированные больше подвержены заражению коронавирусом. 

В первые месяцы считалось, что больные с ВИЧ реже болеют коронавирусной инфекцией, так как между вирусами существует конкуренция. Этот вопрос изучался вирусологами «на самом серьезном уровне», однако это также не доказано, добавил Мазус.

Ранее он сообщал, что Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В то же время он посетовал, что выйти на уровень ниже плато не получается.

Ранее по теме: Минздрав заявил о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных