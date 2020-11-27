В Минздраве заявили об отсутствии данных о тяжелом течении COVID-19 у носителей ВИЧ

«Нет данных, что больные ВИЧ-инфекцией болеют тяжелее, нежели люди, которые не имеют эту инфекцию», — сказал Мазус, отметив, что исключением могут быть люди с тяжелой иммуносупрессией. По его словам, также нет данных о том, что ВИЧ-инфицированные больше подвержены заражению коронавирусом.