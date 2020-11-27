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«Победа» возобновит полеты в Германию

Ведомости

Российская авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в Кельн и Берлин с 26 и 27 декабря соответственно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero открывает продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва-Берлин и Москва-Кёльн. Полёты по этому направлению возобновятся в декабре 2020 г. Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря 2020 г. по воскресеньям, в Кёльн – с 26 декабря по субботам», — говорится в сообщении компании.

Помимо этого, «Победа» с 26 ноября возобновила полеты из Москвы в армянский Гюмри, с 28 ноября в Дубай (ОАЭ), а с 4 декабря самолеты перевозчика начнут совершать рейсы в Ларнаку (Кипр).

Ранее Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг. В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселону, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубай, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных