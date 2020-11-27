«Победа» возобновит полеты в Германию
Российская авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в Кельн и Берлин с 26 и 27 декабря соответственно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero открывает продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва-Берлин и Москва-Кёльн. Полёты по этому направлению возобновятся в декабре 2020 г. Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря 2020 г. по воскресеньям, в Кёльн – с 26 декабря по субботам», — говорится в сообщении компании.
Помимо этого, «Победа» с 26 ноября возобновила полеты из Москвы в армянский Гюмри, с 28 ноября в Дубай (ОАЭ), а с 4 декабря самолеты перевозчика начнут совершать рейсы в Ларнаку (Кипр).
Ранее Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг. В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселону, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубай, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города.