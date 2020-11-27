«Победа» возобновит полеты в Германию

«Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero открывает продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва-Берлин и Москва-Кёльн. Полёты по этому направлению возобновятся в декабре 2020 г. Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря 2020 г. по воскресеньям, в Кёльн – с 26 декабря по субботам», — говорится в сообщении компании.