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У Байдена диагностировали микротрещины в стопе после падения

Ведомости

У кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена диагностировали микротрещины в стопе после падения, сообщило издание The Hill со ссылкой на врача Байдена — Кевина О'Коннера. Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. В заявлении офиса демократа говорилось, что инцидент произошел 28 ноября, писал Reuters.

«Первоначальные рентгеновские снимки не выявили никаких явных переломов. Последующая компьютерная томография подтвердила наличие микротрещин боковых и средних клиновидных костей», — сообщили врач. По его словам, кандидату в президенты придется несколько недель носить специальный ботинок. 

Действующий президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления в своем аккаунте в Twitter. 

Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, Байден набрал достаточно количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях. 

Ранее по теме: Джо Байден назначает ответственных за внешнюю политику США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных