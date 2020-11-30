У Байдена диагностировали микротрещины в стопе после падения
У кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена диагностировали микротрещины в стопе после падения, сообщило издание The Hill со ссылкой на врача Байдена — Кевина О'Коннера. Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. В заявлении офиса демократа говорилось, что инцидент произошел 28 ноября, писал Reuters.
«Первоначальные рентгеновские снимки не выявили никаких явных переломов. Последующая компьютерная томография подтвердила наличие микротрещин боковых и средних клиновидных костей», — сообщили врач. По его словам, кандидату в президенты придется несколько недель носить специальный ботинок.
Действующий президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления в своем аккаунте в Twitter.
Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, Байден набрал достаточно количество голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.