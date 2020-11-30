У Байдена диагностировали микротрещины в стопе после падения

У кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена диагностировали микротрещины в стопе после падения, сообщило издание The Hill со ссылкой на врача Байдена — Кевина О'Коннера. Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры с собакой. В заявлении офиса демократа говорилось, что инцидент произошел 28 ноября, писал Reuters.