В России переболевшие COVID-19 стали чаще жаловаться на память и внимание
Хирург и реабилитолог Константин Ладов сообщил изданию, что врачи сейчас фиксируют рост жалоб на слабость и снижение концентрации внимания. Хирург отметил, что не у всех пациентов появляются такие симптомы. Невролог, главврач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров подтвердил изданию, что количество подобных жалоб растет.
Завотделением неврологии ЦКБ №1 РЖД Евгений Середкин рассказал, что сам перенес коронавирус в легкой форме, после чего у него начались боли в мышцах и в задней поверхности ног — от ягодиц до голени. Врач добавил, что подобный симптом встречается у других переболевших коронавирусом. Также перенесшие вирус жалуются затруднение ориентирования во времени и пространстве и вообще нарушение когнитивных функций.
Комаров пояснил, что такие симптомы могут быть связаны с психосоматикой, стрессом и страхом. «Это вызывает давление, увеличивает риск проблем с сосудами, может привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой ишемии. Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции», — отметил врач. Патологию нервной системы, по его словам, может вызвать само нарушение функций легких, которое развивается при коронавирусе. Ослабленные легкие не в состоянии выполнять свою функцию в полном объеме и питать кору головного мозга кислородом, отметил Комаров.
Терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко добавил, что проблемы с нервной системой могут возникнуть, потому что коронавирус может повреждать нервные волокна. Функции головного мозга могут повреждаться токсическим влиянием, после этого может возникнуть токсический отек мозга. Практически у всех пациентов также наблюдается депрессия, объяснил он.