В России переболевшие COVID-19 стали чаще жаловаться на память и внимание

Комаров пояснил, что такие симптомы могут быть связаны с психосоматикой, стрессом и страхом. «Это вызывает давление, увеличивает риск проблем с сосудами, может привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой ишемии. Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции», — отметил врач. Патологию нервной системы, по его словам, может вызвать само нарушение функций легких, которое развивается при коронавирусе. Ослабленные легкие не в состоянии выполнять свою функцию в полном объеме и питать кору головного мозга кислородом, отметил Комаров.