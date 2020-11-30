Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России переболевшие COVID-19 стали чаще жаловаться на память и внимание

Ведомости

Пациенты, перенесшие коронавирус, чаще жалуются на нарушение памяти и концентрации внимания, сообщил РБК со ссылкой на врачей-неврологов и экспертов. 

Хирург и реабилитолог Константин Ладов сообщил изданию, что врачи сейчас фиксируют рост жалоб на слабость и снижение концентрации внимания. Хирург отметил, что не у всех пациентов появляются такие симптомы. Невролог, главврач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров подтвердил изданию, что количество подобных жалоб растет. 

Завотделением неврологии ЦКБ №1 РЖД Евгений Середкин рассказал, что сам перенес коронавирус в легкой форме, после чего у него начались боли в мышцах и в задней поверхности ног —  от ягодиц до голени. Врач добавил, что подобный симптом встречается у других переболевших коронавирусом. Также перенесшие вирус жалуются затруднение ориентирования во времени и пространстве и вообще нарушение когнитивных функций. 

Комаров пояснил, что такие симптомы могут быть связаны с психосоматикой, стрессом и страхом. «Это вызывает давление, увеличивает риск проблем с сосудами, может привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой ишемии. Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции», — отметил врач. Патологию нервной системы, по его словам, может вызвать само нарушение функций легких, которое развивается при коронавирусе. Ослабленные легкие не в состоянии выполнять свою функцию в полном объеме и питать кору головного мозга кислородом, отметил Комаров. 

Терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко добавил, что проблемы с нервной системой могут возникнуть, потому что коронавирус может повреждать нервные волокна. Функции головного мозга могут повреждаться токсическим влиянием, после этого может возникнуть токсический отек мозга. Практически у всех пациентов также наблюдается депрессия, объяснил он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных