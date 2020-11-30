Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в нескольких регионах

Температура воздуха ниже нормы на 5-10 градусов прогнозируется в течение недели в ряде российских регионов, в том числе в Астраханской, Саратовской, Свердловской и Омской областях, Татарстане и Башкортостане, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.