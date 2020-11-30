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Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в нескольких регионах

Ведомости

Температура воздуха ниже нормы на 5-10 градусов прогнозируется в течение недели в ряде российских регионов, в том числе в Астраханской, Саратовской, Свердловской и Омской областях, Татарстане и Башкортостане, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске», — сказал Вильфанд. В этих регионах температура воздуха опустится до 20-25 градусов, «это по-настоящему холод, конечно», отметил он.

Ранее в нескольких российских регионах прошли ледяные дожди. В Приморье в результате непогоды остались без света и отопления сотни тысяч людей, в регионе был введен режим ЧС.

Ранее по теме: Ущерб от последствий ледяного дождя в Приморье оценили в 266 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных