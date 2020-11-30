Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в нескольких регионах
Температура воздуха ниже нормы на 5-10 градусов прогнозируется в течение недели в ряде российских регионов, в том числе в Астраханской, Саратовской, Свердловской и Омской областях, Татарстане и Башкортостане, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске», — сказал Вильфанд. В этих регионах температура воздуха опустится до 20-25 градусов, «это по-настоящему холод, конечно», отметил он.
Ранее в нескольких российских регионах прошли ледяные дожди. В Приморье в результате непогоды остались без света и отопления сотни тысяч людей, в регионе был введен режим ЧС.