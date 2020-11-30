Правозащитники сообщили о задержании более 410 человек на акциях в Белоруссии

«Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях», — сообщается на сайте центра. Большинство задержаний приходится на Минск. Также активистов задерживали в Гродно, Гомеле, Светлогорске, Полоцке, Сморгоне, Новогрудке, Могилеве, Витебске, Жлобине, Ивье, Брецке, Бобруйске, Мозыре, Пинске и Осиповичах.