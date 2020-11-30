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Правозащитники сообщили о задержании более 410 человек на акциях в Белоруссии

Ведомости

В ходе протестных акций в Минске и других городах Белоруссии 29 ноября задержали 416 человек, сообщает правозащитный центр «Весна» по данным на 10.25 мск. Список задержанных обновляется. Белорусская милиция пока не дает данных о количестве задержанных участников акций.

«Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях», — сообщается на сайте центра. Большинство задержаний приходится на Минск. Также активистов задерживали в Гродно, Гомеле, Светлогорске, Полоцке, Сморгоне, Новогрудке, Могилеве, Витебске, Жлобине, Ивье, Брецке, Бобруйске, Мозыре, Пинске и Осиповичах.

29 ноября портал Tut.by сообщил о стягивании военной техники в Центр Минска перед акцией протеста. На видео, которое позднее опубликовал портал, видно, как по проспекту Пушкина двигалась колонна грузовиков для перевозки личного состава, автозаков и автобусов. На площади Якуба Коласа очевидцы сняли на видео водомет. Отмечались проблемы с доступом в интернет.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных