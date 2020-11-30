Правозащитники сообщили о задержании более 410 человек на акциях в Белоруссии
В ходе протестных акций в Минске и других городах Белоруссии 29 ноября задержали 416 человек, сообщает правозащитный центр «Весна» по данным на 10.25 мск. Список задержанных обновляется. Белорусская милиция пока не дает данных о количестве задержанных участников акций.
«Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях», — сообщается на сайте центра. Большинство задержаний приходится на Минск. Также активистов задерживали в Гродно, Гомеле, Светлогорске, Полоцке, Сморгоне, Новогрудке, Могилеве, Витебске, Жлобине, Ивье, Брецке, Бобруйске, Мозыре, Пинске и Осиповичах.
29 ноября портал Tut.by сообщил о стягивании военной техники в Центр Минска перед акцией протеста. На видео, которое позднее опубликовал портал, видно, как по проспекту Пушкина двигалась колонна грузовиков для перевозки личного состава, автозаков и автобусов. На площади Якуба Коласа очевидцы сняли на видео водомет. Отмечались проблемы с доступом в интернет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.