СМИ сообщили о происхождении оружия с места убийства иранского ядерщика
Оружие, из которого 27 ноября был убит руководитель Организации исследований и инноваций Минобороны Ирана, физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, вероятно, имеет израильское происхождение, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источник.
Такое заключение было сделано после изучения останков оружия, найденных на месте преступления, рассказал собеседник канала. На обнаруженных фрагментах якобы имеются логотип и спецификация израильской военной промышленности.
Кроме того, как пишет Press TV, министерство разведки Ирана получило новые сведения о личностях нападавших. В ведомстве подчеркнули, что данная информация скоро будет обнародована.
Ранее сегодня местные СМИ сообщили, что в Иране будет сформирована специальная рабочая группа для судебного преследования людей, причастных к убийству Фахризаде. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter ранее написал, что в нападении на физика виден «след Израиля».
Об убийстве Фахризаде вечером 27 ноября со ссылкой на Минобороны Ирана сообщило агентство IRNA. Агентство Fars при этом писало, что нападение было совершено в городе Абсард в 40 км от Тегерана. По информации СМИ, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, в котором находился ученый, напали две группы вооруженных людей, расстрелявшие машину с обеих сторон. В результате нападения Фахризаде госпитализировали, он скончался в больнице.
Издание Al Arabiya после убийства Фахризаде писало, что тот был внесен в санкционный список ООН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост — ответственным за его создание.