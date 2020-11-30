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СМИ сообщили о происхождении оружия с места убийства иранского ядерщика

Ведомости

Оружие, из которого 27 ноября был убит руководитель Организации исследований и инноваций Минобороны Ирана, физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, вероятно, имеет израильское происхождение, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источник.

Такое заключение было сделано после изучения останков оружия, найденных на месте преступления, рассказал собеседник канала. На обнаруженных фрагментах якобы имеются логотип и спецификация израильской военной промышленности.

Кроме того, как пишет Press TV, министерство разведки Ирана получило новые сведения о личностях нападавших. В ведомстве подчеркнули, что данная информация скоро будет обнародована. 

Ранее сегодня местные СМИ сообщили, что в Иране будет сформирована специальная рабочая группа для судебного преследования людей, причастных к убийству Фахризаде. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter ранее написал, что в нападении на физика виден «след Израиля».

Об убийстве Фахризаде вечером 27 ноября со ссылкой на Минобороны Ирана сообщило агентство IRNA. Агентство Fars при этом писало, что нападение было совершено в городе Абсард в 40 км от Тегерана. По информации СМИ, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, в котором находился ученый, напали две группы вооруженных людей, расстрелявшие машину с обеих сторон. В результате нападения Фахризаде госпитализировали, он скончался в больнице. 

Издание Al Arabiya после убийства Фахризаде писало, что тот был внесен в санкционный список ООН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост — ответственным за его создание.

Ранее по теме: Иран сформирует рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных