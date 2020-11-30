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Назван срок введения Fan ID на футбольных матчах

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Систему Fan ID («паспорт болельщика») в России введут на футбольных матчах со следующего сезона, заявил глава Минспорта Олег Матыцин, передает «Интерфакс».

«Думаю, что со следующего сезона эта система будет введена только в футболе. Сейчас все на стадии утверждения и согласования», — сказал Матыцин. Он пояснил, что в прямом виде Fan ID, в каком он был на чемпионате мира 2018, «не будет».

«Контроль за допуском на стадионы — очень важный элемент безопасности, поэтому он определен в стратегии (развития физкультуры и спорта до 2030 года — прим. ред.)», — подчеркнул Матыцин.

Система Fan ID была впервые использована на матчах Кубка конфедераций 2017 года, а потом полноценно внедрена во время чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Паспорт болельщика был персонифицированной карточкой. Она позволяла идентифицировать болельщика при приходе на матчи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных