Назван срок введения Fan ID на футбольных матчах
Систему Fan ID («паспорт болельщика») в России введут на футбольных матчах со следующего сезона, заявил глава Минспорта Олег Матыцин, передает «Интерфакс».
«Думаю, что со следующего сезона эта система будет введена только в футболе. Сейчас все на стадии утверждения и согласования», — сказал Матыцин. Он пояснил, что в прямом виде Fan ID, в каком он был на чемпионате мира 2018, «не будет».
«Контроль за допуском на стадионы — очень важный элемент безопасности, поэтому он определен в стратегии (развития физкультуры и спорта до 2030 года — прим. ред.)», — подчеркнул Матыцин.
Система Fan ID была впервые использована на матчах Кубка конфедераций 2017 года, а потом полноценно внедрена во время чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Паспорт болельщика был персонифицированной карточкой. Она позволяла идентифицировать болельщика при приходе на матчи.