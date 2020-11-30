Аналитики рассказали об отношении граждан к удаленной работе

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленной работе. В законе предлагается указывать в трудовом договоре возможность работать дистанционно на постоянной или временной основе — до полугода, также допускается периодическая работа в удаленном режиме. Кроме того, в законе определяются случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия: при катастрофах, авариях и других случаях, которые угрожают жизни и здоровью всего населения или его части.