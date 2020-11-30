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Аналитики рассказали об отношении граждан к удаленной работе

Ведомости

Большинство – 71% – граждан, чья трудовая деятельность предполагает возможность удаленной работы, предпочитают работать из дома, к такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов России.

«Опрос трудоустроенных россиян, чья работа предполагает возможность удаленной занятости, показал, что трудиться дистанционно большинство предпочитает из дома (71%)», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса. Работать в коворкингах хотели бы 7% респондентов, столько же – на даче или в съемной квартире.

По данным SuperJob, для большинства – 78% – офисных работников важно наличие собственного рабочего места.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленной работе. В законе предлагается указывать в трудовом договоре возможность работать дистанционно на постоянной или временной основе — до полугода, также допускается периодическая работа в удаленном режиме. Кроме того, в законе определяются случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия: при катастрофах, авариях и других случаях, которые угрожают жизни и здоровью всего населения или его части.

Ранее по теме: Госдума приняла закон об удаленке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных