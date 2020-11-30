Аналитики рассказали об отношении граждан к удаленной работе
Большинство – 71% – граждан, чья трудовая деятельность предполагает возможность удаленной работы, предпочитают работать из дома, к такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов России.
«Опрос трудоустроенных россиян, чья работа предполагает возможность удаленной занятости, показал, что трудиться дистанционно большинство предпочитает из дома (71%)», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса. Работать в коворкингах хотели бы 7% респондентов, столько же – на даче или в съемной квартире.
По данным SuperJob, для большинства – 78% – офисных работников важно наличие собственного рабочего места.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленной работе. В законе предлагается указывать в трудовом договоре возможность работать дистанционно на постоянной или временной основе — до полугода, также допускается периодическая работа в удаленном режиме. Кроме того, в законе определяются случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия: при катастрофах, авариях и других случаях, которые угрожают жизни и здоровью всего населения или его части.