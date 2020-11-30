Матвиенко предложила расширить функции Минтруда
Министерство труда и социальной защиты могло бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
«На мой взгляд, в качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», — сказала Матвиенко. Она также предложила изменить название министерства, переименовав его на министерство труда, социальной защиты и семейной политики.
Спикер Совфеда предложила подумать над этим вопросом и от имени совета выйти с соответствующим предложением. Она отметила, что полномочия по поддержке семьи и детства распределены между различными министерствами и ведомствами. «С межведомственной неразберихой точно пора заканчивать, тем более в такой чувствительной сфере», — добавила Матвиенко.
В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что если такое решение будет принято, Минтруд приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи.