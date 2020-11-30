Матвиенко предложила расширить функции Минтруда

Спикер Совфеда предложила подумать над этим вопросом и от имени совета выйти с соответствующим предложением. Она отметила, что полномочия по поддержке семьи и детства распределены между различными министерствами и ведомствами. «С межведомственной неразберихой точно пора заканчивать, тем более в такой чувствительной сфере», — добавила Матвиенко.