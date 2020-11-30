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Матвиенко предложила расширить функции Минтруда

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Министерство труда и социальной защиты могло бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«На мой взгляд, в качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», — сказала Матвиенко. Она также предложила изменить название министерства, переименовав его на министерство труда, социальной защиты и семейной политики. 

Спикер Совфеда предложила подумать над этим вопросом и от имени совета выйти с соответствующим предложением. Она отметила, что полномочия по поддержке семьи и детства распределены между различными министерствами и ведомствами. «С межведомственной неразберихой точно пора заканчивать, тем более в такой чувствительной сфере», — добавила Матвиенко.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что если такое решение будет принято, Минтруд приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных