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Иммунолог посоветовал участникам испытаний вакцин не сдавать тест на антитела

Ведомости

Участникам клинических испытаний вакцин от коронавируса не следует самим сдавать тест на антитела к вирусу; если все же сдали тест, то не нужно рассказывать об этом врачу, чтобы не повлиять на ход исследования, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на иммунолога, заведующего отделением иерусалимской клиники Хадасса ар Ха-Цофим, профессора Якова Беркуна.

«На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя все, что он хочет. Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — пояснил иммунолог.

По его словам, факт того, что человек знает, получил ли он настоящую вакцину или плацебо, не повлияет на возможность заражения коронавирусом. Это может повлиять на субъективные симптомы, которые доброволец указывает в дневнике. По мнению Беркуна, важно, чтобы врач не знал, получил ли конкретный доброволец вакцину или плацебо. Иммунолог добавил, что качество вакцины определяют специальные комиссии по строгому протоколу, который учитывает нюансы всех этапов проверки. 

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.

Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. Начались пострегистрационные испытания вакцины на людях от 18 до 60 лет и старше. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных