Иммунолог посоветовал участникам испытаний вакцин не сдавать тест на антитела

По его словам, факт того, что человек знает, получил ли он настоящую вакцину или плацебо, не повлияет на возможность заражения коронавирусом. Это может повлиять на субъективные симптомы, которые доброволец указывает в дневнике. По мнению Беркуна, важно, чтобы врач не знал, получил ли конкретный доброволец вакцину или плацебо. Иммунолог добавил, что качество вакцины определяют специальные комиссии по строгому протоколу, который учитывает нюансы всех этапов проверки.