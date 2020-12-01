Россиян с 1 декабря начнут уведомлять о положенных им выплатах и пособиях
Россияне с 1 декабря будут получать уведомления о положенных им мерах социальной поддержки, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минтруд. Информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Сведения о выплатах, которые предоставляются Минтруда, Пенсионным Фондом социального страхования, а также подведомственными учреждениям будут получать родители детей, пенсионеры, безработные и другие категории россиян.
«Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи», — сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Информирование россиян о мерах поддержки полноценно заработает до конца 2020 г. Также можно получить консультацию по соцподдержке в МФЦ. Минтруд планирует запустить консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра, который может начать работу во втором полугодии 2021 г.
В период пандемии коронавируса семьи с детьми до трех лет могли получить пособие в 5 тыс. руб. с апреля по июнь. С 1 июня родители детей 3-16 лет получили единовременную выплату в 10 тыс. руб. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет. Также безработные родители получали доплату в 3 тыс. рублей к пособию по безработице за каждого несовершеннолетнего ребенка. С 1 июня в России начались выплаты ежемесячного пособия на детей 3-7 лет из малообеспеченных семей.