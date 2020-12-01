Россиян с 1 декабря начнут уведомлять о положенных им выплатах и пособиях

В период пандемии коронавируса семьи с детьми до трех лет могли получить пособие в 5 тыс. руб. с апреля по июнь. С 1 июня родители детей 3-16 лет получили единовременную выплату в 10 тыс. руб. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет. Также безработные родители получали доплату в 3 тыс. рублей к пособию по безработице за каждого несовершеннолетнего ребенка. С 1 июня в России начались выплаты ежемесячного пособия на детей 3-7 лет из малообеспеченных семей.