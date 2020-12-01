Запуск «Союза» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 вновь отложили

29 ноября запуск «Союза» с Falcon Eye также был прерван из-за риска удара молнии во время взлета. Изначально планировалось, что запуск «Союза» со спутником Falcon Eye 2 состоится в марте, но из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат» он был отложен. Запуску также помешала пандемия коронавируса, в связи с чем старт перенесли на осень.