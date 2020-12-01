Запуск «Союза» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 вновь отложили
Запуск российской ракеты-носителя «Союз» со спутником ОАЭ Falcon Eye с французского космодрома Куру в очередной раз отложен из-за технических проблемам, сообщает оператор космодрома Arianespace.
«Запуск корабля "Союз" рейса VS24 со спутником FalconEye отложен на 24 часа», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что перенос запуска произошел из-за проблем с телеметрическими данными во время обратного отсчета времени до старта.
Запуск ракеты планировался 1 декабря в 4:33 (мск), теперь он состоится в это же время 2 декабря.
29 ноября запуск «Союза» с Falcon Eye также был прерван из-за риска удара молнии во время взлета. Изначально планировалось, что запуск «Союза» со спутником Falcon Eye 2 состоится в марте, но из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат» он был отложен. Запуску также помешала пандемия коронавируса, в связи с чем старт перенесли на осень.