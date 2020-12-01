В Общественной палате попросили регионы объявить 31 декабря выходным днем

В октябре правительство утвердило график праздничных нерабочих дней на 2021 г. В следующем году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. 31 декабря в 2021 г. будет праздничным выходным. Выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.