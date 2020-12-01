В Общественной палате попросили регионы объявить 31 декабря выходным днем
Член Общественной палаты России, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил губернаторам письмо с просьбой объявить 31 декабря в 2020 г. выходным днем, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Хамзаев отметил, что, по результатам опросов, 85% россиян поддерживают такую инициативу. Общественник добавил, что в 2019 году предложение поддержали главы более 15 регионов.
Депутаты Госдумы ранее вносили на рассмотрение в Думу законопроекты о выходном дне 31 декабря, однако они не были поддержаны.
В октябре правительство утвердило график праздничных нерабочих дней на 2021 г. В следующем году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. 31 декабря в 2021 г. будет праздничным выходным. Выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.