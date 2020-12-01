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В Общественной палате попросили регионы объявить 31 декабря выходным днем

Ведомости

Член Общественной палаты России, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил губернаторам письмо с просьбой объявить 31 декабря в 2020 г. выходным днем, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ. 

Хамзаев отметил, что, по результатам опросов, 85% россиян поддерживают такую инициативу. Общественник добавил, что в 2019 году предложение поддержали главы более 15 регионов. 

Депутаты Госдумы ранее вносили на рассмотрение в Думу законопроекты о выходном дне 31 декабря, однако они не были поддержаны.

В октябре правительство утвердило график праздничных нерабочих дней на 2021 г. В следующем году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. 31 декабря в 2021 г. будет праздничным выходным. Выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных