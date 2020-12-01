У чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона обнаружили коронавирус
Семикратный чемпион «Формулы-1», британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон сдал два положительных теста на коронавирус и пропустит Гран-при в Бахрейне на следующих выходных, сообщает пресс-служба «Формулы-1».
«Mercedes будет без Льюиса Хэмилтона на предстоящем в эти выходные Гран-при Сахира в Бахрейне после того, как семикратный чемпион сдал положительный тест на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы.
На протяжении последнего гоночного уикенда также в Бахрейне Хэмилтон трижды проходил тест на COVID-19. Как сообщает его команда, во всех случаях результат был отрицательный.
После двух тестов положительных тестов в понедельник британский гонщик изолировался в соответствии с правилами и рекомендациями. Хэмилтон, согласно сообщению Mercedes, испытывает легкие симптомы болезни.
Он стал третьим гонщиком «Формулы-1», сдавшим положительный тест на коронавирус в этом сезоне, после Серхио Переса и Ланса Стролла.
До конца сезона «Формулы-1» осталось две гонки — Гран-при Сахира и Гран-при Абу-Даби. На состоявшемся 15 ноября этапе чемпионата в Турции Хэмилтон досрочно обеспечил себе титул 2020 года, догнав по количеству побед в чемпионате Михаэля Шумахера.