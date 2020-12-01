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У чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона обнаружили коронавирус

Ведомости

Семикратный чемпион «Формулы-1», британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон сдал два положительных теста на коронавирус и пропустит Гран-при в Бахрейне на следующих выходных, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

«Mercedes будет без Льюиса Хэмилтона на предстоящем в эти выходные Гран-при Сахира в Бахрейне после того, как семикратный чемпион сдал положительный тест на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы.

На протяжении последнего гоночного уикенда также в Бахрейне Хэмилтон трижды проходил тест на COVID-19. Как сообщает его команда, во всех случаях результат был отрицательный.

После двух тестов положительных тестов в понедельник британский гонщик изолировался в соответствии с правилами и рекомендациями. Хэмилтон, согласно сообщению Mercedes, испытывает легкие симптомы болезни.

Он стал третьим гонщиком «Формулы-1», сдавшим положительный тест на коронавирус в этом сезоне, после Серхио Переса и Ланса Стролла.

До конца сезона «Формулы-1» осталось две гонки — Гран-при Сахира и Гран-при Абу-Даби. На состоявшемся 15 ноября этапе чемпионата в Турции Хэмилтон досрочно обеспечил себе титул 2020 года, догнав по количеству побед в чемпионате Михаэля Шумахера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных