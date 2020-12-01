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В России могут снизиться цены на ритуальные услуги

Ведомости

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков в интервью «Парламентской газете» заявил, что цены на ритуальные услуги в России могут снизится в результате принятия законопроекта, который сейчас направлен в нижнюю палату парламента для рассмотрения. 

Законопроект предполагает возложение обязанности на регионы  по содержанию кладбищ. Это необходимо для того, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле. Также на рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления.

«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — сказал Жарков.

По его словам, законопроектом также предлагается ввести запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти человека, чтобы эти сведения не попадали к похоронным агентам. Это, по мнению Жаркова, позволит исключить коррупцию на местах и защитить родственников от навязывания услуг.

Ранее руководитель оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК сообщил, что во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации. По его данным, если обычно на 53–54% кремаций приходилось 46–47% захоронений, то сейчас на них приходится 70–72%, на захоронения — 28–30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных