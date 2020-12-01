В России могут снизиться цены на ритуальные услуги

Ранее руководитель оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК сообщил, что во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации. По его данным, если обычно на 53–54% кремаций приходилось 46–47% захоронений, то сейчас на них приходится 70–72%, на захоронения — 28–30%.