В России могут снизиться цены на ритуальные услуги
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков в интервью «Парламентской газете» заявил, что цены на ритуальные услуги в России могут снизится в результате принятия законопроекта, который сейчас направлен в нижнюю палату парламента для рассмотрения.
Законопроект предполагает возложение обязанности на регионы по содержанию кладбищ. Это необходимо для того, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле. Также на рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления.
«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — сказал Жарков.
По его словам, законопроектом также предлагается ввести запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти человека, чтобы эти сведения не попадали к похоронным агентам. Это, по мнению Жаркова, позволит исключить коррупцию на местах и защитить родственников от навязывания услуг.
Ранее руководитель оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК сообщил, что во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации. По его данным, если обычно на 53–54% кремаций приходилось 46–47% захоронений, то сейчас на них приходится 70–72%, на захоронения — 28–30%.