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УЕФА примет окончательное решение о формате чемпионата Европы в марте

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Окончательное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о формате проведения чемипоната Европы по футболу будет принято в марте, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета российской части Евро-2020 Алексея Сорокина.

По его словам, на данный момент организация рассматривает три сценария проведения турнира.

«У нас есть официальная позиция УЕФА о том, что будут рассматриваться три глобальных сценария проведения Евро; мы к этому готовимся. Сценарии вполне очевидны. Это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме, на что мы очень надеемся. Пока УЕФА исходит из того, что будут позитивные сдвиги в развитии пандемии, шанс на изначально запланированный нормальный формат турнира имеется», — сказал Сорокин.

«Рассмотрение этих сценариев станет предметом обсуждения с УЕФА с участием нас (оргкомитета российской части чемпионата Европы — прим. ТАСС) и города во время круглого стола. Один уже прошел, следующий намечен на начало декабря, в конце этой недели. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта», — сказал глава оргкомитета.

Евро-2020 должен был состояться в период с 12 июня по 12 июля 2020 г., но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Изначально проведение Евро-2020 было запланировано в 12 европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных