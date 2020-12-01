УЕФА примет окончательное решение о формате чемпионата Европы в марте
Окончательное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о формате проведения чемипоната Европы по футболу будет принято в марте, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета российской части Евро-2020 Алексея Сорокина.
По его словам, на данный момент организация рассматривает три сценария проведения турнира.
«У нас есть официальная позиция УЕФА о том, что будут рассматриваться три глобальных сценария проведения Евро; мы к этому готовимся. Сценарии вполне очевидны. Это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме, на что мы очень надеемся. Пока УЕФА исходит из того, что будут позитивные сдвиги в развитии пандемии, шанс на изначально запланированный нормальный формат турнира имеется», — сказал Сорокин.
«Рассмотрение этих сценариев станет предметом обсуждения с УЕФА с участием нас (оргкомитета российской части чемпионата Европы — прим. ТАСС) и города во время круглого стола. Один уже прошел, следующий намечен на начало декабря, в конце этой недели. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта», — сказал глава оргкомитета.
Евро-2020 должен был состояться в период с 12 июня по 12 июля 2020 г., но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Изначально проведение Евро-2020 было запланировано в 12 европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.