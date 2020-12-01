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Попова заявила о замедлении темпов распространения коронавируса

Ведомости

Темпы распространения коронавируса в России замедляются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«В целом в РФ мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, этот показатель по стране за прошедшую неделю составлял 17,8 на 100 тыс. человек, в Татарстане — 2,1 на 100 тыс., а в республике Карелии он составляет 63 на 100 тыс. человек.

«Эпидемиологическая ситуация коррелируется с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению, и выглядит очень различно по всем регионам», — добавила она.

По данным оперативного штаба на 1 декабря, за время пандемии коронавирусом заразились 2 322 056 россиян. Из них 478 125 болеют COVID-19 в данный момент, 40 464 человека умерли. Суточный прирост людей с выявленным коронавирусом составил 26 402, смертей — 569, что является максимальным значением за весь период. 

Среди регионов страны больше всего заражений зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге — 612 248 и 129 604 соответственно. Помимо столиц, наибольший суточный прирост заболевших отмечен в Нижегородской области (+462) и Республике Карелия (+427). По общему количеству заразившихся лидируют Нижегородская (54 947) и Свердловская области (46 693).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных