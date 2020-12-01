Попова заявила о замедлении темпов распространения коронавируса
Темпы распространения коронавируса в России замедляются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
«В целом в РФ мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, этот показатель по стране за прошедшую неделю составлял 17,8 на 100 тыс. человек, в Татарстане — 2,1 на 100 тыс., а в республике Карелии он составляет 63 на 100 тыс. человек.
«Эпидемиологическая ситуация коррелируется с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению, и выглядит очень различно по всем регионам», — добавила она.
По данным оперативного штаба на 1 декабря, за время пандемии коронавирусом заразились 2 322 056 россиян. Из них 478 125 болеют COVID-19 в данный момент, 40 464 человека умерли. Суточный прирост людей с выявленным коронавирусом составил 26 402, смертей — 569, что является максимальным значением за весь период.
Среди регионов страны больше всего заражений зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге — 612 248 и 129 604 соответственно. Помимо столиц, наибольший суточный прирост заболевших отмечен в Нижегородской области (+462) и Республике Карелия (+427). По общему количеству заразившихся лидируют Нижегородская (54 947) и Свердловская области (46 693).