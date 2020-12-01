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Власти Москвы выделят 128 млн рублей на оплату такси для медработников

Ведомости

Правительство Москвы выделит 128,4 млн руб. из резервного фонда на организацию перевозок медработников на такси, сообщает пресс-служба столичного мэра.

«Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 128,4 млн рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси», — говорится в сообщении. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В пресс-службе добавили, что власти Москвы первыми организовали перевозку врачей на такси еще в мае 2020 г., в разгар первой волны пандемии.

«С 16 мая по 31 июля ежедневно было задействовано в среднем 300 транспортных средств, а с 1 августа по 30 августа — 100 машин. Осенью их количество вновь увеличили до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день», — пояснили в мэрии.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство разработало механизм финансирования поездок врачей к пациентам на такси за счет бюджета в тех регионах, где фиксируется напряженная ситуация с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что федеральные власти уже достигли договоренности с крупнейшими операторами такси, однако не назвал их. Чернышенко уточнил, что размер выделяемых средств определит Минцифры на основе сведений Минздрава, ОНФ и данных самих регионов.

Москва является лидером среди российских регионов по заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба на 1 декабря, суточный прирост инфицированных составил 6524 случая. За весь период пандемии в столице зафиксировано 612 248 случаев.

1 декабря в целом по России была зафиксирована рекордная смертность от коронавиурса —  умерли за день 569 пациентов. Общее число заражений за день после достижения пика в более чем 27 000 снизилось до 26 402.

Ранее по теме: В России за сутки от коронавируса умерли 569 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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