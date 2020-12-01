Власти Москвы выделят 128 млн рублей на оплату такси для медработников

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство разработало механизм финансирования поездок врачей к пациентам на такси за счет бюджета в тех регионах, где фиксируется напряженная ситуация с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что федеральные власти уже достигли договоренности с крупнейшими операторами такси, однако не назвал их. Чернышенко уточнил, что размер выделяемых средств определит Минцифры на основе сведений Минздрава, ОНФ и данных самих регионов.