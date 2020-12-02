Россия проведет презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в ООН

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса. 11 августа ее презентовал Владимир Путин. Разработкой вакцины занимается центр им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.