Россия проведет презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в ООН
Министр здравоохранения Михаил Мурашко проведет презентацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ООН, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства России при ООН Федора Стржижовского. Презентация пройдет онлайн.
«В среду в 9:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН "Спутник V: вакцина от COVID-19" при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — сообщил Стржижовский.
Ранее Путин предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию от коронавируса в видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент подчеркнул, что Россия готова оказать всю необходимую квалифицированную помощь, в частности бесплатно предоставить вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса. 11 августа ее презентовал Владимир Путин. Разработкой вакцины занимается центр им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.
13 октября в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса от центра «Вектор». 10 ноября Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья вакцина от центра им. Чумакова.