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«Сбер» запустил сервис постановки диагноза с помощью нейросетей

Ведомости

Входящие в структуру «Сбера» компании запустили онлайн-сервис постановки предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает РБК со ссылкой на представителя «СберЗдоровья». Среди разработчиков — «СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатория по искусственному интеллекту».

По собеседника издания, сервис позволит людям понять, нужно ли им обращаться к врачу. Пользователь должен перечислить в сервисе симптомы в свободной форме, после этого она представит три наиболее вероятных диагноза. Собеседник издания отметил, что точность распознавания диагноза варьируется от 75 до 91%. Для пользователей сервиса услуга будет бесплатной.

В нейросеть были загружены более 4 млн установленных диагнозов в обезличенном виде. При этом в «памяти» системы находится 265 различных диагнозов, что охватывает 95% всех возможных случаев диагнозов россиян при первом обращении в больницы, пояснил представитель сервиса. 

Отмечается, что в сервис планируют добавить возможность оценить по симптомам возможность заражения коронавирусом. Если пользователь опишет состояние, характерное для этого заболевания, система предупредит о подозрении на него и предложит обратиться в клинику, сдать ПЦР-тест или вызвать скорую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных