«Сбер» запустил сервис постановки диагноза с помощью нейросетей
По собеседника издания, сервис позволит людям понять, нужно ли им обращаться к врачу. Пользователь должен перечислить в сервисе симптомы в свободной форме, после этого она представит три наиболее вероятных диагноза. Собеседник издания отметил, что точность распознавания диагноза варьируется от 75 до 91%. Для пользователей сервиса услуга будет бесплатной.
В нейросеть были загружены более 4 млн установленных диагнозов в обезличенном виде. При этом в «памяти» системы находится 265 различных диагнозов, что охватывает 95% всех возможных случаев диагнозов россиян при первом обращении в больницы, пояснил представитель сервиса.
Отмечается, что в сервис планируют добавить возможность оценить по симптомам возможность заражения коронавирусом. Если пользователь опишет состояние, характерное для этого заболевания, система предупредит о подозрении на него и предложит обратиться в клинику, сдать ПЦР-тест или вызвать скорую помощь.