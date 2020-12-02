Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Коронавирусная инфекция затронула многих российских политиков и чиновников. Ранее COVID-19 обнаружили у премьер-министра Михаила Мишустина, полпреда президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, занимавшего тогда пост министра строительства и ЖКХ, министра культуры Ольги Любимовой, вице-премьера Александра Новака и вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Также COVID-19 выявили у более 20 глав регионов и 137 депутатов Госдумы.