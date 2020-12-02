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Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Ведомости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!» — написал Кудрин.

Коронавирусная инфекция затронула многих российских политиков и чиновников. Ранее COVID-19 обнаружили у премьер-министра Михаила Мишустина, полпреда президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, занимавшего тогда пост министра строительства и ЖКХ, министра культуры Ольги Любимовой, вице-премьера Александра Новака и вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Также COVID-19 выявили у более 20 глав регионов и 137 депутатов Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных