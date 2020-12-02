Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Коронавирусная инфекция затронула многих российских политиков и чиновников. Ранее сегодня председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. До этого COVID-19 обнаружили у премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, вице-премьера Александра Новака и вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Также COVID-19 выявили у более 20 глав регионов и 137 депутатов Госдумы.