Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом, сообщил первый зампред Совфеда Андрей Яцкин.
«Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, и в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции», — сказал Яцкин, открывая заседание Совфеда. Он отметил, что Матвиенко продолжает работать в удаленном режиме.
Коронавирусная инфекция затронула многих российских политиков и чиновников. Ранее сегодня председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. До этого COVID-19 обнаружили у премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, вице-премьера Александра Новака и вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Также COVID-19 выявили у более 20 глав регионов и 137 депутатов Госдумы.