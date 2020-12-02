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Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом, сообщил первый зампред Совфеда Андрей Яцкин.

«Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, и в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции», — сказал Яцкин, открывая заседание Совфеда. Он отметил, что Матвиенко продолжает работать в удаленном режиме.

Коронавирусная инфекция затронула многих российских политиков и чиновников. Ранее сегодня председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. До этого COVID-19 обнаружили у премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, вице-премьера Александра Новака и вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Также COVID-19 выявили у более 20 глав регионов и 137 депутатов Госдумы.

Ранее по теме: Алексей Кудрин заразился коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных