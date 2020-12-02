Аксенов назвал примерную дату начала вакцинации от коронавируса в Крыму

«Дальше уже это будет массовая вакцинация, посмотрим опять, какие объемы вакцин получим мы. Я думаю, что это будет все в январе месяце, скорее всего, не раньше», – сказал Аксенов. По его словам, в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора, технических служб, которые работают с больными COVID-19 и имеют риск заражения.