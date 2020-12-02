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Аксенов назвал примерную дату начала вакцинации от коронавируса в Крыму

Ведомости

Вакцинация жителей Крыма от коронавируса начнется не раньше января, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

«Дальше уже это будет массовая вакцинация, посмотрим опять, какие объемы вакцин получим мы. Я думаю, что это будет все в январе месяце, скорее всего, не раньше», – сказал Аксенов. По его словам, в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора, технических служб, которые работают с больными COVID-19 и имеют риск заражения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в начале 2021 г.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа объявил президент России Владимир Путин. Разработкой вакцины занимается центр им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.

По данным оперативного штаба на 2 декабря, в Крыму за последние сутки выявлено 214 новых случаев коронавируса, 187 человек выздоровели, 7 скончались. Всего в республике зарегистрировано 15 586 случаев COVID-19 и 291 летальный исход.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных