Строительство ЦКАД планируют завершить на 90% до конца года

Открывшийся участок — трасса в четыре полосы, ее длина — 105,87 км. Она проходит через такие подмосковные городские округа, как Солнечногорск, Щелково, Черноголовка, Дмитровский, Пушкинский и Богородский. Вся протяженность ЦКАД составляет 336 км.