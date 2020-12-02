Строительство ЦКАД планируют завершить на 90% до конца года
Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) достроят на 90% до конца этого года, окончательно строительство завершится к июлю следующего года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на заседании Совета Федерации.
«В этом году 90% ЦКАДа будет закончено. Останется маленький участок — 25 км — поедет до 1 июля следующего года», — цитирует ТАСС Хуснуллина.
Ранее в Подмосковье открыли самый протяженный участок ЦКАД, который соединяет М-11 и М-7 и является центральным на международной транспортной магистрали «Европа — Западный Китай». Об этом сообщалось в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева.
Открывшийся участок — трасса в четыре полосы, ее длина — 105,87 км. Она проходит через такие подмосковные городские округа, как Солнечногорск, Щелково, Черноголовка, Дмитровский, Пушкинский и Богородский. Вся протяженность ЦКАД составляет 336 км.