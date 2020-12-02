Путин не встречался с ушедшими на самоизоляцию Кудриным и Матвиенко
Президент России Владимир Путин не проводил личных встреч с заразившимся коронавирусом председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным и ушедшей на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19 председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, проводил ли Путин личные встречи с Матвиенко и Кудриным. Он отметил, что оперативные совещания Совбеза с участием Матвиенко проводились в режиме видеотрансляции.
Ранее сегодня Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. Позже первый зампред Совфеда Андрей Яцкин заявил, что Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.
Коронавирусная инфекция затронула многих российских политиков и чиновников. COVID-19 обнаружили, в том числе, у премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, вице-премьера Александра Новака, вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Также COVID-19 выявили у более 20 глав регионов и 137 депутатов Госдумы.