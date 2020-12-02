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Путин не встречался с ушедшими на самоизоляцию Кудриным и Матвиенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин не проводил личных встреч с заразившимся коронавирусом председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным и ушедшей на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19 председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, проводил ли Путин личные встречи с Матвиенко и Кудриным. Он отметил, что оперативные совещания Совбеза с участием Матвиенко проводились в режиме видеотрансляции.

Ранее сегодня Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. Позже первый зампред Совфеда Андрей Яцкин заявил, что Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.

Коронавирусная инфекция затронула многих российских политиков и чиновников. COVID-19 обнаружили, в том числе, у премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, вице-премьера Александра Новака, вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Также COVID-19 выявили у более 20 глав регионов и 137 депутатов Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных