Белгородская область первая из регионов объявила 31 декабря выходным днем
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился объявить 31 декабря 2020 г. выходным днем. Вместо 31 декабря работники исполнительных органов власти, областных госучреждений и предприятий будут работать в субботу, 26 декабря.
26 ноября Гладков заявил, что объявление 31 декабря выходным днем – это «правильно». «Чисто по-человечески, кто в этот день работает, кроме дежурных служб?», — спросил он. Ранее Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин постановил, что 31 декабря 2021 г. будет нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.