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Белгородская область первая из регионов объявила 31 декабря выходным днем

Ведомости

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился объявить 31 декабря 2020 г. выходным днем. Вместо 31 декабря работники исполнительных органов власти, областных госучреждений и предприятий будут работать в субботу, 26 декабря.

26 ноября Гладков заявил, что объявление 31 декабря выходным днем – это «правильно». «Чисто по-человечески, кто в этот день работает, кроме дежурных служб?», — спросил он. Ранее Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин постановил, что 31 декабря 2021 г. будет нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных