Суд не увидел фактов давления на Ефремова со стороны его бывших адвокатов

«Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников, изложенными в апелляционных жалобах об оказании Пашаевым давления на Ефремова и о введении его в заблуждение адвокатами, осуществлявшими его защиту в суде первой инстанции, так как находит их несостоятельными и опровергающимися представленными материалами», — приводит агентство выдержку из определения суда. В нем отмечается, что в ходе судебного разбирательства по делу Ефремова участники процесса «неоднократно интересовались», согласен ли артист с позицией своих защитников, и он отвечал утвердительно.