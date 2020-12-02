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Суд не увидел фактов давления на Ефремова со стороны его бывших адвокатов

Ведомости

Мосгорсуд не установил фактов оказания давления на Михаила Ефремова со стороны его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение суда.

«Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников, изложенными в апелляционных жалобах об оказании Пашаевым давления на Ефремова и о введении его в заблуждение адвокатами, осуществлявшими его защиту в суде первой инстанции, так как находит их несостоятельными и опровергающимися представленными материалами», — приводит агентство выдержку из определения суда. В нем отмечается, что в ходе судебного разбирательства по делу Ефремова участники процесса «неоднократно интересовались», согласен ли артист с позицией своих защитников, и он отвечал утвердительно.

По мнению коллегии Мосгорсуда, Пашаев и Шаргородская активно участвовали в исследовании доказательств, осуществляли их сбор и представление, заявляли ходатайства, пользовались всеми иными законными полномочиями защитника. Кроме того, коллегия отметила, что после отказа Ефремова от услуг названных адвокатов через некоторое время он снова заключил с ними соглашение об оказании юридической помощи. По мнению коллегии, это говорит о его доверии к данным защитникам.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 тыс. руб. После заключения под стражу Ефремов отказался от услуг Пашаева. Актер заявил, что именно адвокат виноват в его столь строгом приговоре. Позднее после подачи апелляционных жалоб, в частности Пашаевым, актеру смягчили приговор до 7,5 лет лишения свободы. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных