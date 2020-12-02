Суд арестовал экс-министра здравоохранения Иркутской области
Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева арестована по решению суда, ей и еще четырем фигурантам дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (4 ст. 159 УК РФ), говорится на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.
Кроме Ледяевой арестованы еще два фигуранта дела, в отношении двоих решается вопрос о мере пресечения. Сын Ледяевой находится в СИЗО.
По версии следователей, Ледяева, ее сын и другие лица с мая по октябрь 2020 г. похитили из бюджета региона около 25 млн руб. при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты для нужд Минздрава области. Ледяева была задержана по подозрению в мошенничестве 30 ноября.