Суд арестовал экс-министра здравоохранения Иркутской области

По версии следователей, Ледяева, ее сын и другие лица с мая по октябрь 2020 г. похитили из бюджета региона около 25 млн руб. при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты для нужд Минздрава области. Ледяева была задержана по подозрению в мошенничестве 30 ноября.