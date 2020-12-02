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Суд арестовал экс-министра здравоохранения Иркутской области

Ведомости

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева арестована по решению суда, ей и еще четырем фигурантам дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (4 ст. 159 УК РФ), говорится на сайте следственного управления СКР по Иркутской области. 

Кроме Ледяевой арестованы еще два фигуранта дела, в отношении двоих решается вопрос о мере пресечения. Сын Ледяевой находится в СИЗО. 

По версии следователей, Ледяева, ее сын и другие лица с мая по октябрь 2020 г. похитили из бюджета региона около 25 млн руб. при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты для нужд Минздрава области. Ледяева была задержана по подозрению в мошенничестве 30 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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