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Кремль назвал приоритетом обеспечение россиян вакциной от коронавируса

Ведомости

В первую очередь вакцину от коронавируса получат россияне, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне», — сказал Песков. Он заверил, что разворачиваемое на территории России производство «именно будет обеспечивать потребности россиян».

Песков отметил, что поставки вакцины за рубеж будут обеспечиваться производством российского препарата на иностранных площадках. «Они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) выстраивает с зарубежными партнерами», — сказал пресс-секретарь президента.

Согласно заявлению главы Минздрава Михаила Мурашко, массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в России в начале 2021 г. По словам министра, в 2021 г. прививку получат несколько десятков миллионов граждан. Первыми будут вакцинированы госслужащие: врачи, учителя и полицейские.

1 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.

Россия уже договорилась о производстве вакцины с Индией, Бразилией, Китаем и Южной Кореей. Изучается вопрос об использовании площадок в Германии, Франции, Сербии и Турции. Заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины поступили от более 50 стран.

Ранее по теме: Сербия может начать совместно с Россией производить вакцину «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных