Кремль назвал приоритетом обеспечение россиян вакциной от коронавируса
В первую очередь вакцину от коронавируса получат россияне, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне», — сказал Песков. Он заверил, что разворачиваемое на территории России производство «именно будет обеспечивать потребности россиян».
Песков отметил, что поставки вакцины за рубеж будут обеспечиваться производством российского препарата на иностранных площадках. «Они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) выстраивает с зарубежными партнерами», — сказал пресс-секретарь президента.
Согласно заявлению главы Минздрава Михаила Мурашко, массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в России в начале 2021 г. По словам министра, в 2021 г. прививку получат несколько десятков миллионов граждан. Первыми будут вакцинированы госслужащие: врачи, учителя и полицейские.
1 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.
Россия уже договорилась о производстве вакцины с Индией, Бразилией, Китаем и Южной Кореей. Изучается вопрос об использовании площадок в Германии, Франции, Сербии и Турции. Заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины поступили от более 50 стран.