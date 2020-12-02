В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост смертей от ВИЧ на фоне пандемии

Ситуация с эпидемией ВИЧ в России за последние 10 лет ухудшилась, подчеркнул Покровский. По его данным, число зарегистрированных с ВИЧ инфекцией с 2009 по 2019 г. выросло в 2 раза — с 448 122 человек в 2009 г. до 1 017 816 человек в 2019 г. Кроме того, число новых выявляемых заражений ВИЧ за год также выросло вдвое — с с 58 189 в 20069 г. до 97 702 человек в 2019 г. Общее число умерших с положительной ВИЧ-инфекцией за 10 лет выросло в 4 раза – с 81 360 до 355 160 человек.