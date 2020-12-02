В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост смертей от ВИЧ на фоне пандемии
Во время пандемии коронавируса произошло отвлечение медицинских ресурсов от противодействия вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), заявил академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, из-за пандемии ожидается рост числа заразившихся ВИЧ-инфекцией и смертей от связанных заболеваний.
«Произошло отвлечение ресурсов от противодействия ВИЧ-инфекции – ожидается рост числа заражений ВИЧ и смертей от связанных заболеваний. Все, что достигнуто за последние 3–4 года, придется зачеркнуть и начинать все сначала», – сказал академик в ходе онлайн-семинара PCR.news «Инфекции, передаваемые половым путем, и ВИЧ: зловещий альянс».
По его словам, с начала пандемии в 2020 г. 81 317 человек с ВИЧ-инфекцией были взяты на лечение, 55 048 новых случаев заражений было зарегистрировано, а 25 915 человек лечение прервали. Покровский отметил, что ВИЧ начал переходить от людей, употребляющих наркотики, как главной пораженной ВИЧ группы населения в основное население России.
Ситуация с эпидемией ВИЧ в России за последние 10 лет ухудшилась, подчеркнул Покровский. По его данным, число зарегистрированных с ВИЧ инфекцией с 2009 по 2019 г. выросло в 2 раза — с 448 122 человек в 2009 г. до 1 017 816 человек в 2019 г. Кроме того, число новых выявляемых заражений ВИЧ за год также выросло вдвое — с с 58 189 в 20069 г. до 97 702 человек в 2019 г. Общее число умерших с положительной ВИЧ-инфекцией за 10 лет выросло в 4 раза – с 81 360 до 355 160 человек.
Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Минздрава Алексей Мазус заявил, что Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По его словам, в последние годы выявлялось «все меньше больных», и здесь Россия идет в одном тренде с США и другими развитыми странами. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря заявила, что прототипы вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) есть в России.