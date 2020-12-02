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В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост смертей от ВИЧ на фоне пандемии

Ведомости

Во время пандемии коронавируса произошло отвлечение медицинских ресурсов от противодействия вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), заявил академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, из-за пандемии ожидается рост числа заразившихся ВИЧ-инфекцией и смертей от связанных заболеваний. 

«Произошло отвлечение ресурсов от противодействия ВИЧ-инфекции – ожидается рост числа заражений ВИЧ и смертей от связанных заболеваний. Все, что достигнуто за последние 3–4 года, придется зачеркнуть и начинать все сначала», – сказал академик в ходе онлайн-семинара PCR.news «Инфекции, передаваемые половым путем, и ВИЧ: зловещий альянс». 

По его словам, с начала пандемии в 2020 г. 81 317 человек с ВИЧ-инфекцией были взяты на лечение, 55 048 новых случаев заражений было зарегистрировано, а 25 915 человек лечение прервали. Покровский отметил, что ВИЧ начал переходить от людей, употребляющих наркотики, как главной пораженной ВИЧ группы населения в основное население России.

Ситуация с эпидемией ВИЧ в России за последние 10 лет ухудшилась, подчеркнул Покровский. По его данным, число зарегистрированных с ВИЧ инфекцией с 2009 по 2019 г. выросло в 2 раза — с  448 122 человек в 2009 г. до 1 017 816 человек в 2019 г. Кроме того, число новых выявляемых заражений ВИЧ за год также выросло вдвое — с с 58 189 в 20069 г. до 97 702 человек в 2019 г. Общее число умерших с положительной ВИЧ-инфекцией за 10 лет выросло в 4 раза – с 81 360 до 355 160 человек.

Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Минздрава Алексей Мазус заявил, что Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По его словам, в последние годы выявлялось «все меньше больных», и здесь Россия идет в одном тренде с США и другими развитыми странами. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря заявила, что прототипы вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) есть в России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных