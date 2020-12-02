Нарышкин рассказал о работе Менделеева и Пржевальского на разведку

Для овладения всеми технологическими нюансами во Францию по заданию российского Военного министерства в 1890 г. послали Менделеева. Командировка официально носила чисто научный характер. Во Франции Менделеев использовал свои дружеские связи с местными химиками. Ему удалось добыть сведения о том, как французы преодолевали свои ошибки при изготовлении бездымного пороха. Полученная информация затем была реализована при производстве этого вещества в России.