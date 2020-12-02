Нарышкин рассказал о работе Менделеева и Пржевальского на разведку
Ученый и химик Дмитрий Менделеев был одним из наиболее известных агентов российской разведки, заявил в интервью журналу «Историк» директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Кроме того, по его словам, к работе в разведке привлекался также географ и исследователь Николай Пржевальский.
«Это первый председатель императорского русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов. Все они — кто-то в большей, кто-то в меньшей мере — занимались разведывательной деятельностью, политической и военно-стратегической разведкой», — заявил Нарышкин.
По словам Нарышкина, разведывательной деятельностью занималось и посольство Петра I. «Его участники, находясь в других странах, занимались не только политической, но и, можно сказать, уже научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств», — отметил глава СВР.
Менделеев, по одной из торий, которая описана в «Очерках истории российской разведки», добыл информацию, которая необходима для организации в России безопасного производства бездымного пороха на основе пироксилина. Такой порох изобрели французы.
Для овладения всеми технологическими нюансами во Францию по заданию российского Военного министерства в 1890 г. послали Менделеева. Командировка официально носила чисто научный характер. Во Франции Менделеев использовал свои дружеские связи с местными химиками. Ему удалось добыть сведения о том, как французы преодолевали свои ошибки при изготовлении бездымного пороха. Полученная информация затем была реализована при производстве этого вещества в России.
В 2015 г. журнал «Вокруг света» опубликовал рассказ о разведывательной деятельности Николая Пржевальского. В нем говорится о вылазке отряда путешественника в довольно закрытые на то время страны Азии — Монголию, Тибет, Корею и Китай. На основе этих вылазок путешественник составлял отчеты об устройстве, образе жизни и населении стран Азии.