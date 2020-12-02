ВОЗ рекомендовала носить маски на улице
Маски рекомендуется носить внутри и вне помещений, если отсутствует возможность соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ советует носить маски «как внутри помещений, таких, как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр». Маску рекомендуется носить всегда, независимо от возможности соблюдать социальную дистанцию, в помещениях, которые не проветривают надлежащим образом.
В октябре Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Ранее решения о введении обязательного масочного режима в местах массового скопления людей вводились на уровне регионов.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 25 345 новых случаев коронавируса, 26 882 человека выздоровели, 589 умерли. Всего в стране зарегистрировано 2,3 млн случаев COVID-19 и 41 053 летальных исхода.