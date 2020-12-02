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ВОЗ рекомендовала носить маски на улице

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Маски рекомендуется носить внутри и вне помещений, если отсутствует возможность соблюдать дистанцию между людьми минимум в один метр, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ советует носить маски «как внутри помещений, таких, как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр». Маску рекомендуется носить всегда, независимо от возможности соблюдать социальную дистанцию, в помещениях, которые не проветривают надлежащим образом.

В октябре Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Ранее решения о введении обязательного масочного режима в местах массового скопления людей вводились на уровне регионов.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 25 345 новых случаев коронавируса, 26 882 человека выздоровели, 589 умерли. Всего в стране зарегистрировано 2,3 млн случаев COVID-19 и 41 053 летальных исхода.

Ранее по теме: Верховный суд разрешил продавцам отказывать в обслуживании клиентам без масок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных