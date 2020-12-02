ВОЗ рекомендовала носить маски на улице

ВОЗ советует носить маски «как внутри помещений, таких, как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр». Маску рекомендуется носить всегда, независимо от возможности соблюдать социальную дистанцию, в помещениях, которые не проветривают надлежащим образом.