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Китай приостановил полеты двух авиакомпаний из РФ из-за пассажиров с COVID-19

Ведомости

Власти Китая приостановили полеты российских авиакомпаний «Икар» и Azur Air из-за пассажиров с коронавирусом, сообщает Управление гражданской авиации КНР.

По данным ведомства, 19 ноября у семерых пассажиров рейса EO429 Москва — Чжэнчжоу (авиакомпания «Икар»), а также 20 ноября у 10 пассажиров рейса ZF1678 (Москва-Сямэнь) российской авиакомпании Azur Air были положительные тесты на коронавирус. С 7 декабря работа по этим маршрутам будет приостановлена .

В ведомстве пояснили, что рейсы, запланированные до 7 декабря, будут выполняться. «Обе авиакомпании должны провести работу по обеспечению комфорта пассажиров, а также по возврату и замене билетов на последующих рейсах», — заявили в Управлении гражданской авиации КНР.

Это уже не первое ограничение властей Китая в отношении российских авиакомпаний в связи со случаями завоза коронавируса. 30 ноября Управление гражданской авиации КНР приостановило с 7 декабря работу «Уральских авиалиний» на рейсе U63763 (Екатеринбург — Сиань) из-за обнаружения коронавируса у 10 пассажиров.

Росавиация 5 октября выдала допуски российским авиаперевозчикам на регулярные полеты по 169 маршрутам в 24 страны мира, в том числе и в Китай. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг. 

Ранее по теме: Китай приостановил въезд из России по визам и видам на жительство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных