Китай приостановил полеты двух авиакомпаний из РФ из-за пассажиров с COVID-19

По данным ведомства, 19 ноября у семерых пассажиров рейса EO429 Москва — Чжэнчжоу (авиакомпания «Икар»), а также 20 ноября у 10 пассажиров рейса ZF1678 (Москва-Сямэнь) российской авиакомпании Azur Air были положительные тесты на коронавирус. С 7 декабря работа по этим маршрутам будет приостановлена .