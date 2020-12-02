Китай приостановил полеты двух авиакомпаний из РФ из-за пассажиров с COVID-19
Власти Китая приостановили полеты российских авиакомпаний «Икар» и Azur Air из-за пассажиров с коронавирусом, сообщает Управление гражданской авиации КНР.
По данным ведомства, 19 ноября у семерых пассажиров рейса EO429 Москва — Чжэнчжоу (авиакомпания «Икар»), а также 20 ноября у 10 пассажиров рейса ZF1678 (Москва-Сямэнь) российской авиакомпании Azur Air были положительные тесты на коронавирус. С 7 декабря работа по этим маршрутам будет приостановлена .
В ведомстве пояснили, что рейсы, запланированные до 7 декабря, будут выполняться. «Обе авиакомпании должны провести работу по обеспечению комфорта пассажиров, а также по возврату и замене билетов на последующих рейсах», — заявили в Управлении гражданской авиации КНР.
Это уже не первое ограничение властей Китая в отношении российских авиакомпаний в связи со случаями завоза коронавируса. 30 ноября Управление гражданской авиации КНР приостановило с 7 декабря работу «Уральских авиалиний» на рейсе U63763 (Екатеринбург — Сиань) из-за обнаружения коронавируса у 10 пассажиров.
Росавиация 5 октября выдала допуски российским авиаперевозчикам на регулярные полеты по 169 маршрутам в 24 страны мира, в том числе и в Китай. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.