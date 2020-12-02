Умерла игравшая в «Весне на Заречной улице» актриса Нина Иванова
Актриса Нина Иванова, известная благодаря роли учительницы в фильме Марлена Хуциева «Весна на заречной улице», скончалась на 87-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов.
«На 87-м году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова», — говорится в сообщении. В Союзе кинематографистов отметили, что Иванова была интеллигентной, талантливой актрисой, а также «воплощением женской красоты, сердечности и обаяния».
Прощание с актрисой состоится 4 декабря.
Иванова Родилась в Москве в 1934 г. Ее дебютом стала роль в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка», где она сыграла в 10 лет. Известность Иванова получила благодаря роли учительницы Татьяны Сергеевны в фильме Хуциева «Весна на Заречной улице» 1956 г. Также она снималась в картинах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть» и других. Актерскую карьеру она закончила в 1966 г.
Окончив режиссерские курсы Н.Г.Иванова, она работала как второй режиссер с начала 1970-х гг. на Киностудии им. Горького. Иванова также сняла несколько эпизодов журнала «Ералаш» в начале 1990-х гг.