Умерла игравшая в «Весне на Заречной улице» актриса Нина Иванова

Иванова Родилась в Москве в 1934 г. Ее дебютом стала роль в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка», где она сыграла в 10 лет. Известность Иванова получила благодаря роли учительницы Татьяны Сергеевны в фильме Хуциева «Весна на Заречной улице» 1956 г. Также она снималась в картинах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть» и других. Актерскую карьеру она закончила в 1966 г.