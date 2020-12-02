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Умерла игравшая в «Весне на Заречной улице» актриса Нина Иванова

Ведомости

Актриса Нина Иванова, известная благодаря роли учительницы в фильме Марлена Хуциева «Весна на заречной улице», скончалась на 87-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов.

«На 87-м году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова», — говорится в сообщении. В Союзе кинематографистов отметили, что Иванова была интеллигентной, талантливой актрисой, а также «воплощением женской красоты, сердечности и обаяния».

Прощание с актрисой состоится 4 декабря.

Иванова Родилась в Москве в 1934 г. Ее дебютом стала роль в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка», где она сыграла в 10 лет. Известность Иванова получила благодаря роли учительницы Татьяны Сергеевны в фильме Хуциева «Весна на Заречной улице» 1956 г. Также она снималась в картинах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть» и других. Актерскую карьеру она закончила в 1966 г.

Окончив режиссерские курсы Н.Г.Иванова, она работала как второй режиссер с начала 1970-х гг. на Киностудии им. Горького. Иванова также сняла несколько эпизодов журнала «Ералаш» в начале 1990-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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