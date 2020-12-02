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Врио главы Дагестана госпитализировали после заражения коронавирусом

Ведомости

Заразившийся коронавирусом временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов госпитализирован, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона в Instagram.

«Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Дагестана Сергей Меликов переведен с амбулаторного лечения на стационарное в целях предотвращения ухудшения здоровья», — говорится в сообщении. Решение принято по рекомендации медиков, самочувствие Меликова удовлетворительное.

Коронавирус у главы региона подтвердился неделю назад. С тех пор он находился на самоизоляции и соблюдал все рекомендации врачей, отметили в пресс-службе.

В период пандемии коронавирусом заразились главы более 20 регионов России. По данным оперативного штаба, в Дагестане за сутки выявили 110 новых случаев коронавируса, 98 человек выздоровели, 10 умерли. Всего в регионе зарегистрировано 19 209 случаев COVID-19 и 968 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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