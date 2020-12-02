Врио главы Дагестана госпитализировали после заражения коронавирусом
Заразившийся коронавирусом временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов госпитализирован, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона в Instagram.
«Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Дагестана Сергей Меликов переведен с амбулаторного лечения на стационарное в целях предотвращения ухудшения здоровья», — говорится в сообщении. Решение принято по рекомендации медиков, самочувствие Меликова удовлетворительное.
Коронавирус у главы региона подтвердился неделю назад. С тех пор он находился на самоизоляции и соблюдал все рекомендации врачей, отметили в пресс-службе.
В период пандемии коронавирусом заразились главы более 20 регионов России. По данным оперативного штаба, в Дагестане за сутки выявили 110 новых случаев коронавируса, 98 человек выздоровели, 10 умерли. Всего в регионе зарегистрировано 19 209 случаев COVID-19 и 968 летальных исходов.