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Россияне стали меньше интересоваться онлайн-покупками алкоголя и лекарств

Ведомости

В 2020 г. выросла доля россиян, которые не стали бы покупать онлайн алкоголь, лекарства и товары для детей, сообщил РБК со ссылкой на исследование «Яндекс.Маркета» и GfK Rus.

Согласно исследованию, доля россиян, которые ни при каких условиях не стали бы покупать алкоголь в интернете, выросла в 2020 г. на 9,9 п.п. по сравнению с 2019 г. и составила 41,5%. Доля респондентов, которые не хотели бы покупать онлайн детские товары, выросла почти вдвое — с 8,5% до 16,4%. Доля опрошенных, которые не хотят покупать в интернет-магазинах медицинские товары, кроме лекарств и БАДов, выросла в 2,3 раза — до 15,9%. Также увеличилась доля россиян, которые не хотят заказывать в интернете лекарства — с 22,1% до 25,1%. 

Руководитель отдела маркетинговых исследований «Яндекс.Маркета» Кирилл Шпара пояснил, что такой феномен возник из-за роста числа новичков в интернете, которые «еще осторожничают». Он отметил, что наплыв новых покупателей в интернет-магазинах связан с пандемией. Клиенты заказывают онлайн ограниченный набор товаров, затем получают положительный опыт и готовы покупать новые для себя категории товаров. 

По данным исследования, число покупателей в интернете в возрасте 16-55 лет с 2014 года удвоилось и достигло 39 млн человек. Если прибавить к ним покупателей старше 55 лет, число клиентов онлайн-магазинов вырастет до 49 млн. Еще минимум 2 млн человек младше 16 лет самостоятельно делают покупки онлайн. 

«Таким образом, аудитория онлайн-торговли в России достигает 51 миллиона человек — это больше трети от всего населения страны», — отмечается в исследовании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных