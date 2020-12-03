Россияне стали меньше интересоваться онлайн-покупками алкоголя и лекарств

Согласно исследованию, доля россиян, которые ни при каких условиях не стали бы покупать алкоголь в интернете, выросла в 2020 г. на 9,9 п.п. по сравнению с 2019 г. и составила 41,5%. Доля респондентов, которые не хотели бы покупать онлайн детские товары, выросла почти вдвое — с 8,5% до 16,4%. Доля опрошенных, которые не хотят покупать в интернет-магазинах медицинские товары, кроме лекарств и БАДов, выросла в 2,3 раза — до 15,9%. Также увеличилась доля россиян, которые не хотят заказывать в интернете лекарства — с 22,1% до 25,1%.