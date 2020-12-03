Россияне стали меньше интересоваться онлайн-покупками алкоголя и лекарств
Согласно исследованию, доля россиян, которые ни при каких условиях не стали бы покупать алкоголь в интернете, выросла в 2020 г. на 9,9 п.п. по сравнению с 2019 г. и составила 41,5%. Доля респондентов, которые не хотели бы покупать онлайн детские товары, выросла почти вдвое — с 8,5% до 16,4%. Доля опрошенных, которые не хотят покупать в интернет-магазинах медицинские товары, кроме лекарств и БАДов, выросла в 2,3 раза — до 15,9%. Также увеличилась доля россиян, которые не хотят заказывать в интернете лекарства — с 22,1% до 25,1%.
Руководитель отдела маркетинговых исследований «Яндекс.Маркета» Кирилл Шпара пояснил, что такой феномен возник из-за роста числа новичков в интернете, которые «еще осторожничают». Он отметил, что наплыв новых покупателей в интернет-магазинах связан с пандемией. Клиенты заказывают онлайн ограниченный набор товаров, затем получают положительный опыт и готовы покупать новые для себя категории товаров.
По данным исследования, число покупателей в интернете в возрасте 16-55 лет с 2014 года удвоилось и достигло 39 млн человек. Если прибавить к ним покупателей старше 55 лет, число клиентов онлайн-магазинов вырастет до 49 млн. Еще минимум 2 млн человек младше 16 лет самостоятельно делают покупки онлайн.
«Таким образом, аудитория онлайн-торговли в России достигает 51 миллиона человек — это больше трети от всего населения страны», — отмечается в исследовании.