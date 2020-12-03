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Ученые назвали наиболее частый источник заражения COVID-19

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Контакты внутри семьи представляют самый большой риск заражения коронавирусной инфекцией, говорится в исследовании ученых из Китая и США, опубликованном в журнале Science.

Согласно исследованию, на втором месте по риску заражения находятся контакты с другими родственниками и другие социальные контакты, например, в общественном транспорте, общепите и развлекательных заведениях. Контактирование врачей и пациентов несет самый низкий риск заражения коронавирусом — по мнению ученых, это значит, что в больницах приняты адекватные меры индивидуальной защиты. 

Ученые добавили, что риск заражения коронавирусом в семье вырастает в период локдауна, вероятно, из-за увеличения числа контактов в семье и физического ограничения. «Напротив, риск передачи инфекции снижается для сообщества и социальных контактов во время изоляции, возможно, из-за благоразумного поведения: ношения маски, мытья рук и этикета кашля/чихания», — говорится в исследовании. 

По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 декабря, в мире зарегистрировано 64,5 млн случаев COVID-19 и почти 1,5 млн смертей от вируса. Россия находится на четвертом месте по заболеваемости коронавирусом — 2,3 млн случаев заражения. На первом месте США — почти 14 млн случаев, на втором Индия — более 9,5 млн, на третьем Бразилия — более 6,4 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных