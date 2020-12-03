Ученые назвали наиболее частый источник заражения COVID-19
Контакты внутри семьи представляют самый большой риск заражения коронавирусной инфекцией, говорится в исследовании ученых из Китая и США, опубликованном в журнале Science.
Согласно исследованию, на втором месте по риску заражения находятся контакты с другими родственниками и другие социальные контакты, например, в общественном транспорте, общепите и развлекательных заведениях. Контактирование врачей и пациентов несет самый низкий риск заражения коронавирусом — по мнению ученых, это значит, что в больницах приняты адекватные меры индивидуальной защиты.
Ученые добавили, что риск заражения коронавирусом в семье вырастает в период локдауна, вероятно, из-за увеличения числа контактов в семье и физического ограничения. «Напротив, риск передачи инфекции снижается для сообщества и социальных контактов во время изоляции, возможно, из-за благоразумного поведения: ношения маски, мытья рук и этикета кашля/чихания», — говорится в исследовании.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 декабря, в мире зарегистрировано 64,5 млн случаев COVID-19 и почти 1,5 млн смертей от вируса. Россия находится на четвертом месте по заболеваемости коронавирусом — 2,3 млн случаев заражения. На первом месте США — почти 14 млн случаев, на втором Индия — более 9,5 млн, на третьем Бразилия — более 6,4 млн.