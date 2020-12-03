Ученые назвали наиболее частый источник заражения COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 декабря, в мире зарегистрировано 64,5 млн случаев COVID-19 и почти 1,5 млн смертей от вируса. Россия находится на четвертом месте по заболеваемости коронавирусом — 2,3 млн случаев заражения. На первом месте США — почти 14 млн случаев, на втором Индия — более 9,5 млн, на третьем Бразилия — более 6,4 млн.