При пожаре в больнице в центре Москвы погибли два человека
В центре Москвы произошел пожар в здании международного онкологического центра, находящемся на реконструкции. В результате погибли два человека. Еще 27 человек эвакуировали из здания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пожар произошел на стройплощадке больницы, он охватил площадь в 100 квадратных метров. «На стройплощадке недействующий больницы, находящейся на реконструкции, происходило горение на площади 100 кв. метров», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Как пишет ТАСС, пожар начался примерно в 4:50 по мск. Горели строительные конструкции и бытовки. Сейчас пожар устранен.
Позднее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Рассматриваются другие версии, в том числе неисправность электроприборов.