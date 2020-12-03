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При пожаре в больнице в центре Москвы погибли два человека

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В центре Москвы произошел пожар в здании международного онкологического центра, находящемся на реконструкции. В результате погибли два человека. Еще 27 человек эвакуировали из здания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар произошел на стройплощадке больницы, он охватил площадь в 100 квадратных метров. «На стройплощадке недействующий больницы, находящейся на реконструкции, происходило горение на площади 100 кв. метров», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Как пишет ТАСС, пожар начался примерно в 4:50 по мск. Горели строительные конструкции и бытовки. Сейчас пожар устранен.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Рассматриваются другие версии, в том числе неисправность электроприборов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных