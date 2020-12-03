В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС

Из приказа следует, что тем, у кого уже есть удостоверения, менять их не потребуется. «Установить, что бланки паспортов транспортных средств и свидетельств о регистрации транспортных средств, изготовленные в соответствии с ранее утвержденными в установленном порядке образцами, используются до их полного израсходованная, но не позже, чем до 1 января 2025 г», — говорится в документе.