В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
В России начал действовать приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, согласно которому в водительские удостоверения и паспорта транспортных средств (ПТС) дополнят новой информацией, сообщил ТАСС. Приказ был опубликован 20 ноября 2020 г. Колокольцев утвердил изменения 24 ноября.
В соответствии с изменениями, теперь на лицевой стороне документов будет располагаться сиреневая надпись «Водительское удостоверение» на русском, английском и французском языках.
Кроме того, в ПТС должны будут указываться сведения о технически допустимой для транспортного средства массе, его собственнике, количестве сидячих мест в машине, не включая место водителя, дате первой регистрации автомобиля, мощности двигателя и несколько других технических свойств. Также в документ будут вноситься данные о таможенных ограничениях и проведенных проверках.
Из приказа следует, что тем, у кого уже есть удостоверения, менять их не потребуется. «Установить, что бланки паспортов транспортных средств и свидетельств о регистрации транспортных средств, изготовленные в соответствии с ранее утвержденными в установленном порядке образцами, используются до их полного израсходованная, но не позже, чем до 1 января 2025 г», — говорится в документе.