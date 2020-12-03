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В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС

Ведомости

В России начал действовать приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, согласно которому в водительские удостоверения и паспорта транспортных средств (ПТС) дополнят новой информацией, сообщил ТАСС. Приказ был опубликован 20 ноября 2020 г. Колокольцев утвердил изменения 24 ноября. 

В соответствии с изменениями, теперь на лицевой стороне документов будет располагаться сиреневая надпись «Водительское удостоверение» на русском, английском и французском языках. 

Кроме того, в ПТС должны будут указываться сведения о технически допустимой для транспортного средства массе, его собственнике, количестве сидячих мест в машине, не включая место водителя, дате первой регистрации автомобиля, мощности двигателя и несколько других технических свойств. Также в документ будут вноситься данные о таможенных ограничениях и проведенных проверках.

Из приказа следует, что тем, у кого уже есть удостоверения, менять их не потребуется. «Установить, что бланки паспортов транспортных средств и свидетельств о регистрации транспортных средств, изготовленные в соответствии с ранее утвержденными в установленном порядке образцами, используются до их полного израсходованная, но не позже, чем до 1 января 2025 г», — говорится в документе.

Ранее по теме: МВД утвердило изменения для водительских удостоверений и ПТС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных