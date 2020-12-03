В Лос-Анджелесе для всех жителей города ввели домашнюю изоляцию

«Наш город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту, после которого количество госпитализированных пациентов начнет превосходить возможности больничной системы. Мы должны вернуться к некоторым из более жестких ограничительных мер, которые вводились весной», — говорится в указе мэра.