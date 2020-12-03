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В Лос-Анджелесе для всех жителей города ввели домашнюю изоляцию

Ведомости

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил о введении обязательной домашней изоляции для всех жителей города из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом. Соответствующий указ опубликован властями Лос-Анджелеса.

«Наш город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту, после которого количество госпитализированных пациентов начнет превосходить возможности больничной системы. Мы должны вернуться к некоторым из более жестких ограничительных мер, которые вводились весной», — говорится в указе мэра.

«Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, настоящим приказом должны оставаться в своих домах», — следует из документа. Покидать место проживания разрешается только в случае необходимости, а бездомным власти обязываются предоставить временное укрытие.

Согласно указу мэра все предприятия города должны прекратить деятельность, которая требует личного присутствия сотрудников на рабочем месте. В числе прочих, работать продолжат медицинские учреждения, продовольственные магазины, заправочные станции и автомастерские, а также финансовые учреждения и СМИ.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса на 3 декабря, в США зарегистрировано практически 14 млн случаев заболевания коронавирусом, 274 тыс. человек умерли. Лос-Анджелес является лидером как по количеству зафиксированных случаев COVID-19, так и летальных случаев: 408 тыс. и 7,7 тыс. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных