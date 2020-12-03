В Лос-Анджелесе для всех жителей города ввели домашнюю изоляцию
Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил о введении обязательной домашней изоляции для всех жителей города из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом. Соответствующий указ опубликован властями Лос-Анджелеса.
«Наш город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту, после которого количество госпитализированных пациентов начнет превосходить возможности больничной системы. Мы должны вернуться к некоторым из более жестких ограничительных мер, которые вводились весной», — говорится в указе мэра.
«Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, настоящим приказом должны оставаться в своих домах», — следует из документа. Покидать место проживания разрешается только в случае необходимости, а бездомным власти обязываются предоставить временное укрытие.
Согласно указу мэра все предприятия города должны прекратить деятельность, которая требует личного присутствия сотрудников на рабочем месте. В числе прочих, работать продолжат медицинские учреждения, продовольственные магазины, заправочные станции и автомастерские, а также финансовые учреждения и СМИ.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса на 3 декабря, в США зарегистрировано практически 14 млн случаев заболевания коронавирусом, 274 тыс. человек умерли. Лос-Анджелес является лидером как по количеству зафиксированных случаев COVID-19, так и летальных случаев: 408 тыс. и 7,7 тыс. соответственно.