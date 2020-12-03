Власти Петербурга призвали туристов не приезжать в город на Новый год

«Давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — сказал Елин на онлайн-брифинге. Он отметил, что в городе любят туристов, «но, извините, не в этом году». В связи с этим власти снижают туристическую привлекательность Петербурга.