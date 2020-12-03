Власти Петербурга призвали туристов не приезжать в город на Новый год
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в город на Новый год для профилактики распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».
«Давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — сказал Елин на онлайн-брифинге. Он отметил, что в городе любят туристов, «но, извините, не в этом году». В связи с этим власти снижают туристическую привлекательность Петербурга.
По словам Елина, одной из причин новых ограничений стал концерт Басты в Ледовом дворце. Дополнительных ограничений до Нового года власти вводить не планируют.
Ранее пресс-служба администрации города сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Кроме того, в новогоднюю ночь в городе не будет работать метро.
По данным оперативного штаба на 3 декабря, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3692 новых случая коронавируса, 2940 человек выздоровели, 69 скончались. Всего в городе зарегистрировано 136 980 случаев COVID-19 и 5668 летальных исходов.