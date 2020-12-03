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Власти Петербурга призвали туристов не приезжать в город на Новый год

Ведомости

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в город на Новый год для профилактики распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — сказал Елин на онлайн-брифинге. Он отметил, что в городе любят туристов, «но, извините, не в этом году». В связи с этим власти снижают туристическую привлекательность Петербурга.

По словам Елина, одной из причин новых ограничений стал концерт Басты в Ледовом дворце. Дополнительных ограничений до Нового года власти вводить не планируют.

Ранее пресс-служба администрации города сообщила, что работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Кроме того, в новогоднюю ночь в городе не будет работать метро.

По данным оперативного штаба на 3 декабря, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3692 новых случая коронавируса, 2940 человек выздоровели, 69 скончались. Всего в городе зарегистрировано 136 980 случаев COVID-19 и 5668 летальных исходов.

Ранее по теме: Главе питерского комитета по культуре объявили выговор после концерта Басты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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