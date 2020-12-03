Более половины россиян поддержали отмену новогодних гуляний по всей стране
Более половины – 51% – россиян высказались за отмену новогодних гуляний по всей стране, к такому выводу в результате опроса пришел Фонд общественного мнения (ФОМ). Всероссийский телефонный опрос был проведен 20-22 ноября среди 1 тыс. россиян старше 18 лет.
Около четверти – 24% – опрошенных высказались за отмену массовых новогодних мероприятий в некоторых регионах, 22% – за отмену в своем регионе, 9% не хотели бы отмены таких мероприятий в своих регионах.
Большинство – 75% – респондентов назвали отмену традиционных новогодних мероприятий скорее правильным решением, потому что это поможет снизить количество заболевших (35%), так как растет число заболевших (21%), поскольку нужно сократить контакты между людьми (17%). Скорее неправильным решением эту меру назвали 20% россиян, так как отмечать Новый год – давняя традиция (5%), отмена бессмысленна (3%), никто не будет соблюдать ограничения (2%).
По мнению 39% участников опроса, отмена таких мероприятий существенно поможет в борьбе с пандемией, 30% ответили, что эта мера поможет несущественно, 23% – что не поможет. В случае отмены новогодних гуляний в своем регионе планы 86% опрошенных не изменятся.
Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий объявили власти Москвы, Московской области, Краснодарского края и Крыма.