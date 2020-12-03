Более половины россиян поддержали отмену новогодних гуляний по всей стране

Большинство – 75% – респондентов назвали отмену традиционных новогодних мероприятий скорее правильным решением, потому что это поможет снизить количество заболевших (35%), так как растет число заболевших (21%), поскольку нужно сократить контакты между людьми (17%). Скорее неправильным решением эту меру назвали 20% россиян, так как отмечать Новый год – давняя традиция (5%), отмена бессмысленна (3%), никто не будет соблюдать ограничения (2%).