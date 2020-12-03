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Более половины россиян поддержали отмену новогодних гуляний по всей стране

Ведомости

Более половины – 51% – россиян высказались за отмену новогодних гуляний по всей стране, к такому выводу в результате опроса пришел Фонд общественного мнения (ФОМ). Всероссийский телефонный опрос был проведен 20-22 ноября среди 1 тыс. россиян старше 18 лет.

Около четверти – 24% – опрошенных высказались за отмену массовых новогодних мероприятий в некоторых регионах, 22% – за отмену в своем регионе, 9% не хотели бы отмены таких мероприятий в своих регионах.

Большинство – 75% – респондентов назвали отмену традиционных новогодних мероприятий скорее правильным решением, потому что это поможет снизить количество заболевших (35%), так как растет число заболевших (21%), поскольку нужно сократить контакты между людьми (17%). Скорее неправильным решением эту меру назвали 20% россиян, так как отмечать Новый год – давняя традиция (5%), отмена бессмысленна (3%), никто не будет соблюдать ограничения (2%).

По мнению 39% участников опроса, отмена таких мероприятий существенно поможет в борьбе с пандемией, 30% ответили, что эта мера поможет несущественно, 23% – что не поможет. В случае отмены новогодних гуляний в своем регионе планы 86% опрошенных не изменятся.

Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий объявили власти Москвы, Московской области, Краснодарского края и Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных