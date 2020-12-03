В Ленобласти задержали чиновницу за покупку 500 билетов в театр за счет бюджета
Заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области задержана по подозрению в организации растраты бюджетных средств, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону. Имя чиновницы ведомство не приводит.
«Задержана заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области по подозрению в организации и руководстве по растрате бюджетных средств», — говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемая поручила бывшему директору «Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов» растратить вверенные ей 1,6 млн руб. для приобретения более 500 билетов в театр. Однако билетами воспользовались не содержащиеся в доме-интернате люди.
По данным «Фонтанки» билеты были куплены на спектакль «Дон Кихот».
Подозреваемая задержана, следствие направило ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, рассказали в ведомстве.