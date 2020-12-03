В Ленобласти задержали чиновницу за покупку 500 билетов в театр за счет бюджета

По версии следствия, подозреваемая поручила бывшему директору «Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов» растратить вверенные ей 1,6 млн руб. для приобретения более 500 билетов в театр. Однако билетами воспользовались не содержащиеся в доме-интернате люди.