В Совфеде рассказали о начале вакцинации сенаторов от коронавируса

«Вакцинация уже начата, есть возможность сделать прививку как "Спутника V", так и "ЭпиВакКороны"», — сказал Тимченко. Заявили о желании сделать прививку 86 сенаторов, некоторые из них имеют противопоказания – возраст более 65 лет и хронические заболевания. В этом случае при вакцинации от них потребуется письменное заявление, объяснил он.