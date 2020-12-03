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В Совфеде рассказали о начале вакцинации сенаторов от коронавируса

Ведомости

Вакцинация от коронавируса российскими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» началась в Совете Федерации, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

«Вакцинация уже начата, есть возможность сделать прививку как "Спутника V", так и "ЭпиВакКороны"», — сказал Тимченко. Заявили о желании сделать прививку 86 сенаторов, некоторые из них имеют противопоказания – возраст более 65 лет и хронические заболевания. В этом случае при вакцинации от них потребуется письменное заявление, объяснил он.

По словам Тимченко, вакцинация проводится в двух ведомственных поликлиниках. Он подчеркнул, что с учетом заявления президента России Владимира Путина о начале в ближайшее время массовой вакцинации россиян доступ к прививке – не исключительное право сенаторов, а возможность любого гражданина страны.

2 декабря Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. Спустя день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи, работающие в сфере образования, здравоохранения и в городских соцслужбах могут с 4 декабря записаться на прививку от коронавируса. Прививочные пункты заработают в столице с 5 декабря.

Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от COVID-19 с 4 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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