В Совфеде рассказали о начале вакцинации сенаторов от коронавируса
Вакцинация от коронавируса российскими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» началась в Совете Федерации, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.
«Вакцинация уже начата, есть возможность сделать прививку как "Спутника V", так и "ЭпиВакКороны"», — сказал Тимченко. Заявили о желании сделать прививку 86 сенаторов, некоторые из них имеют противопоказания – возраст более 65 лет и хронические заболевания. В этом случае при вакцинации от них потребуется письменное заявление, объяснил он.
По словам Тимченко, вакцинация проводится в двух ведомственных поликлиниках. Он подчеркнул, что с учетом заявления президента России Владимира Путина о начале в ближайшее время массовой вакцинации россиян доступ к прививке – не исключительное право сенаторов, а возможность любого гражданина страны.
2 декабря Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация групп риска: врачей и учителей. Спустя день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи, работающие в сфере образования, здравоохранения и в городских соцслужбах могут с 4 декабря записаться на прививку от коронавируса. Прививочные пункты заработают в столице с 5 декабря.
Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.