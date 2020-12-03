Несколько человек пострадали в результате взрыва на фабрике под Воронежем
В Воронежской области на трикотажной фабрике произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения, сообщается на сайте прокуратуры области. По данным «РИА Новости», пострадали пять человек.
«В котельной, расположенной на первом этаже выпускного цеха ОАО «Борисоглебский трикотаж», расположенного в г. Борисоглебске, произошел взрыв парогенератора, который повлек частичное разрушение стеновых перегородок котельной и цеха», — говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехал Борисоглебский межрайонный прокурор Александр Белоусов.
Региональное управление Следственного комитета по факту взрыва проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой.