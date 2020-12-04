В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру при коронавирусе
Температура у пациентов с коронавирусом может повыситься или остаться в норме в зависимости от того, какое количество вируса попало в организм, от особенностей иммунитета и лечения, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
«У пациентов с COVID-19 отмечаются различные цифры температуры: от нормальных до высоких. Степень выраженности и длительности лихорадки может зависеть от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа, развивающихся осложнений и применяемых лекарственных препаратов», — рассказала Руженцова.
Врач пояснила, что во время выздоровления у пациента снижается артериальное давление, пульс и температура тела. Это может вызвать ощущение слабости. Коронавирус, по ее словам, способен поражать все органы и системы, в том числе эндокринную систему и гипоталамус, которые отвечают за температуру тела. «В зависимости от степени вовлеченности их в инфекционный процесс могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие», — пояснила врач.
По данным оперштаба на 3 декабря, в России зарегистрировано около 2,4 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,9 млн человек выздоровели от вируса, более 41 600 — скончались. Накануне в стране за сутки коронавирус выявили у 28 145 человек. Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 ноября — 27 543 новых случая.