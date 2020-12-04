В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру при коронавирусе

Врач пояснила, что во время выздоровления у пациента снижается артериальное давление, пульс и температура тела. Это может вызвать ощущение слабости. Коронавирус, по ее словам, способен поражать все органы и системы, в том числе эндокринную систему и гипоталамус, которые отвечают за температуру тела. «В зависимости от степени вовлеченности их в инфекционный процесс могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие», — пояснила врач.