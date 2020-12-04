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В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру при коронавирусе

Ведомости

Температура у пациентов с коронавирусом может повыситься или остаться в норме в зависимости от того, какое количество вируса попало в организм, от особенностей иммунитета и лечения, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

«У пациентов с COVID-19 отмечаются различные цифры температуры: от нормальных до высоких. Степень выраженности и длительности лихорадки может зависеть от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа, развивающихся осложнений и применяемых лекарственных препаратов», — рассказала Руженцова. 

Врач пояснила, что во время выздоровления у пациента снижается артериальное давление, пульс и температура тела. Это может вызвать ощущение слабости. Коронавирус, по ее словам, способен поражать все органы и системы, в том числе эндокринную систему и гипоталамус, которые отвечают за температуру тела. «В зависимости от степени вовлеченности их в инфекционный процесс могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие», — пояснила врач.

По данным оперштаба на 3 декабря, в России зарегистрировано около 2,4 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,9 млн человек выздоровели от вируса, более 41 600 — скончались. Накануне в стране за сутки коронавирус выявили у 28 145 человек. Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 ноября — 27 543 новых случая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных