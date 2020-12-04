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СМИ узнали об отказе Интерпола разыскивать экс-владельцев Промсвязьбанка

Ведомости

Интерпол отказался разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в России в растрате. Их уголовное преследование посчитали политически мотивированным, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Такое решение было принято после того, как Комиссия международной полицейской организации рассмотрела 70-страничную жалобу адвокатов Ананьевых, которые указали на наличие политической подоплеки в уголовном преследовании банкиров и потребовал аннулировать их розыск. Комиссия согласилась с доводами защиты и пришла к выводу, что размещение о розыске бизнесменов в системе Интерпола не соответствует правилам организации. Информацию удалили из базы 6 ноября.

О прекращении розыска были извещены национальные подразделения Интерпола. Братья Ананьевы, по сведениям газеты, уже получили извещение Интерпола.

Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно арестованы в России решением Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму свыше 66 млрд руб. и $575 млн. ПСБ подал против экс-совладельцев несколько исков, крупнейший из которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.

Центробанк объявил о санации ПСБ в 2017 г., в мае 2018 г. акции кредитной организации перешли к правительству России. С 2019 г. ПСБ является опорным банком для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам.

Ранее по теме: Суд Кипра арестовал активы Ананьевых на 267 млн евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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