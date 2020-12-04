СМИ узнали об отказе Интерпола разыскивать экс-владельцев Промсвязьбанка
Интерпол отказался разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в России в растрате. Их уголовное преследование посчитали политически мотивированным, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Такое решение было принято после того, как Комиссия международной полицейской организации рассмотрела 70-страничную жалобу адвокатов Ананьевых, которые указали на наличие политической подоплеки в уголовном преследовании банкиров и потребовал аннулировать их розыск. Комиссия согласилась с доводами защиты и пришла к выводу, что размещение о розыске бизнесменов в системе Интерпола не соответствует правилам организации. Информацию удалили из базы 6 ноября.
О прекращении розыска были извещены национальные подразделения Интерпола. Братья Ананьевы, по сведениям газеты, уже получили извещение Интерпола.
Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно арестованы в России решением Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму свыше 66 млрд руб. и $575 млн. ПСБ подал против экс-совладельцев несколько исков, крупнейший из которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.
Центробанк объявил о санации ПСБ в 2017 г., в мае 2018 г. акции кредитной организации перешли к правительству России. С 2019 г. ПСБ является опорным банком для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам.