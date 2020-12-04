СМИ узнали об отказе Интерпола разыскивать экс-владельцев Промсвязьбанка

Такое решение было принято после того, как Комиссия международной полицейской организации рассмотрела 70-страничную жалобу адвокатов Ананьевых, которые указали на наличие политической подоплеки в уголовном преследовании банкиров и потребовал аннулировать их розыск. Комиссия согласилась с доводами защиты и пришла к выводу, что размещение о розыске бизнесменов в системе Интерпола не соответствует правилам организации. Информацию удалили из базы 6 ноября.