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Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в некоторых регионах

Ведомости

Аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы на 7-10 градусов ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие дни, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», — сказал Вильфанд. Аномально холодная погода 4-8 декабря прогнозируется в Нижегородской и Кировской областях, республиках Мордовия и Марий Эл. В Калмыкии температура воздуха будет на 10-12 градусов ниже климатической нормы, ночью она может достигнуть -22 градусов, сказал он.

Аномальную погоду Вильфанд прогнозирует также на севере Волгоградской области. Температура ниже климатической нормы на 10-15 градусов ожидается на побережье Волги, ниже на 9-10 градусов – в Пензенской области. Также холоднее на 4-8 градусов будет в Западной Сибири, на Урале, Поволжье и в Южном федеральном округе, на 1-2 градуса – в Центральной России.

Такие отклонения от нормы, по его словам, являются «опасным погодным явлением» и требуют подготовки коммунальных служб и медиков. Ранее Вильфанд сообщил, что прошедшая осень в Москве стала самой теплой за весь период метеонаблюдений, побив рекорд 1974 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных