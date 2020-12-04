Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в некоторых регионах

Аномальную погоду Вильфанд прогнозирует также на севере Волгоградской области. Температура ниже климатической нормы на 10-15 градусов ожидается на побережье Волги, ниже на 9-10 градусов – в Пензенской области. Также холоднее на 4-8 градусов будет в Западной Сибири, на Урале, Поволжье и в Южном федеральном округе, на 1-2 градуса – в Центральной России.