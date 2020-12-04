Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в некоторых регионах
Аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы на 7-10 градусов ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие дни, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», — сказал Вильфанд. Аномально холодная погода 4-8 декабря прогнозируется в Нижегородской и Кировской областях, республиках Мордовия и Марий Эл. В Калмыкии температура воздуха будет на 10-12 градусов ниже климатической нормы, ночью она может достигнуть -22 градусов, сказал он.
Аномальную погоду Вильфанд прогнозирует также на севере Волгоградской области. Температура ниже климатической нормы на 10-15 градусов ожидается на побережье Волги, ниже на 9-10 градусов – в Пензенской области. Также холоднее на 4-8 градусов будет в Западной Сибири, на Урале, Поволжье и в Южном федеральном округе, на 1-2 градуса – в Центральной России.
Такие отклонения от нормы, по его словам, являются «опасным погодным явлением» и требуют подготовки коммунальных служб и медиков. Ранее Вильфанд сообщил, что прошедшая осень в Москве стала самой теплой за весь период метеонаблюдений, побив рекорд 1974 г.